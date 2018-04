المتوسط:

صعد فريقا أهلي بنغازي والمحلة إلى دور الثمانية من مسابقة كأس ليبيا، بعد تفوق الأهلي بنتيجة (2-1) على فريق اليرموك بملعب الخمس.

وفي ملعب طرابلس استطاع فريق المحلة الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة على فريق المجد وهو احد فرق الدرجة الاولى الذي خاض اول مرة في تاريخة تصفيات الدور السادس عشر في دوري الكاس وتاهل إلى الدور الثماني لكأس ليبيا.

