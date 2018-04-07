رئيس سبورتنج لشبونة يقرر إيقاف 19 لاعبا بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

واجه نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، اضطرابات كبيرة جراء الخسارة التي تعرض لها مساء الخميس أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الأخير.

ورغم أن النتيجة ليست كارثية، إلا أن برونو دي كارفاليو رئيس النادي البرتغالي، نشر على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” عدة كلمات أثارت حفيظة اللاعبين، وجعل 19 لاعبا من الفريق يرد بقوة من خلال بيان رسمي عبر القائد المخضرم الحارس روى باتريسيو.

وذكر موقع “بورتجول” البرتغالي، أن رد اللاعبين على رئيس النادي في البيان لم يروق له، ليقرر تجميد 19 لاعبا من الفريق، وسيعتمد على الفريق الثاني في المباراة المقبلة أمام باكوس دي فيريرا في مباراة الدوري المقرر لها غدا الأحد.

ورد رئيس النادي بمنشور جديد قال فيه “جميع اللاعبين الذي شاركوا في هذا البيان سيتم إيقافهم بشكل فوري، وسيتم عقابهم بواسطة النادي. هم لا يحترمون أي شيء وأي أحد. هؤلاء فاسدين ويعتقدون أنهم سيذهبون بعيدا في هذا، ولكن هذه المرة نفذ صبري مع هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم أعلى من النادي والانتقادات”.

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