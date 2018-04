لاعبو الفيصلي الأربعة يستعدون لمواجهة الوحدة بعد رفع العقوبة

المتوسط:

يلتحق اليوم السبت، لاعبو الفيصلي الأربعة بفريقهم الذي يستعد لمواجهة الوحدة السوري الإثنين المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد رفع العقوبة عليهم.

واللاعبون الذين سيلتحقون بوفد الفيصلي هم: بهاء عبدالرحمن ومعتز ياسين وإبراهيم دلدوم وإبراهيم الزواهرة، فيما كان الليبي أكرم الزوي قد فسخ عقده مع الفيصلي بعدما شملته العقوبة الدولية.

وكان وفد الفيصلي قد وصل أمس الجمعة إلى لبنان، حيث ينتظر أن يباشر غدا تدريباته استعدادا للقاء الوحدة.

