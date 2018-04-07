ماروتا يكشف عن هوية مدرب اليوفي

قال بيبي ماروتا المدير التنفيذي ليوفنتوس أن إدارة النادي قررت الإبقاء على المدرب الحالي للسيدة العجوز ماسليانو أليغري الموسم القادم لقيادة دفة الفريق.

وفند ماروتا خلال تصريحاته لشبكة رأي سبورت جميع الأخبار التي تحدثت مؤخرا عن إمكانية خروج أليغري الموسم القادم رغم تلميحاته السابقة بإماكنية اختياره تدريب فريق جديد خارج الكالشيو.

وزادت الشكوك حول خروج أليغري من اليوفي بعد خسارة اليوفي القاسية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة ماجعل مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن بديل المدرب الإيطالي.

ويلعب اليوفي مساء اليوم مباراة هامة في الكالشيو أمام بينفينتو ضمن مساعيه لتحقيق اللقب والمحافظة عليه خاصة بعد فوزه في أخر لقاء له على حساب ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعثر منافسه المباشر نابولي في محطة ساسولو.

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