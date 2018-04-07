مانشيني مرشح لتدريب الأزوري

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن روبيرتو مانشيني مدرب زينت سان بطرسبرغ الروسي مرشح بقوة لشغل منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي بعد رفض كارلو أنشيلوتي لهذه المهمة ورغبته في الاستمرار بتدريب الأندية.

ومن المرجح أن يترك مانشيني تدريب الفريق الروسي في نهاية الموسم الحالي حيث يضع المنتخب الإيطالي نصب عينيه خاصة بعد استبعاد فكرة أنطونيو كونتي من مسؤولية تدريب المنتخب.

وأضافت الصحف الإيطالية أن مانشيني سافر للقاء بمسؤولي المنتخب الإيطالي للتباحث حول آلية العرض وتوقيع العقد، ويقود دي بياجيو تدريب المنتخب الإيطالي حاليا بديلا لجيامبيرو فينتورا الذي أقيل من منصبه عقب فضيحة عدم تأهل المنتخب الإيطالي لمونديال روسيا وخروجه من الملحق على يد السويد.

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