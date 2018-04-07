الأهلي طرابلس يقسي المدينة من كأس ليبيا

طرابلس 07 أبريل 2018 (وال) – أقسى فريق الأهلي طرابلس جاره المدينة من الدور الـ 16 من كأس ليبيا لكرة القدم، عقب تغلبه عليه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

المباراة التي توسطها الحكم عصام الجهاني، اتسمت بالإثارة والندية وتعددت فيها الألعاب من جانب لاعبي الفريقين أذا كانت الأفضلية نسبية نوعاً ما لفريق الأهلي الذي أعتمد كثيراً على سرعة وتحركات الكونغولي جونيور ماكيسي في اكثر من مناسبة.

المد الهجومي للأهلي تواصل في الشوط الأول، وأسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء احتسبها الحكم عصام الجهاني، تقدم لها المدافع سند الورفلي مفتتحاً النتيجة عند الدقيقة 35 .

في الشوط الثاني حاول المدينة العودة للمباراة مجدداً، وتقدم باتجاه الحارس محمد نشنوش لكن التكتل الدفاعي حال دون تعديل النتيجة، واستمر مسلسل إهدار الفرص من جانب لاعبي المدينة خاصة التي أضاعها رويد بن حامد بعد أن أستلم تمريرة السنوسي الهادي، لتنتهي مجريات اللعب بتأهل الأهلي إلى الدور الربع نهائي من كأس ليبيا.( وال – طرابلس ) س أ/ ع ع

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