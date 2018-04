«زيدان» يرفض قطعيا وقوف فريقه في ممر شرفي للبارسا

المتوسط: رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وقوف فريقه في ممر شرفي لبرشلونة إذا كان قد حسم لقب الدوري الإسباني بحلول الجولة الـ36 من البطولة عندما يستضيف الملكي في الكلاسيكو على ملعب “كامب نو”. وأكد زيدان خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية في الجولة الـ31 من الليجا، أن هذا قراره والأمر منقضي بالنسبة له، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بعدما لم يفعل البرسا هذا الأمر للميرينجي عقب تتويجه بكأس العالم للأندية. وبعدما تكرر سؤاله حول الممر الشرفي قال زيدان بشكل حاسم “إلى متى ستواصلون سؤالي والإجابة واضحة للغاية، ليس علي أن أتحدث مجددا عن هذا الموضوع.”.

