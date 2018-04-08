فخامة رئيس مجلس النواب يقدم التعازي لعائلة الشرشاري ويشدد على التكاتف لمحاربة الإرهاب

طبرق 08 أبريل 2018 (وال) – تقدم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الشرشاري ولأهالي مدينة صرمان جميعا في وفاة أطفال الشرشاري إثر عمل إجرامي إرهابي شنيع قام به إرهابيون قتله مجرمون في حق أرواح أطفال بريئة.

وشدد المسشتار عقيلة صالح على ضرورة التكاتف والتعاون ورص الصفوف جميعًا لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل أنحاء ليبيا، لافتا إلى أن الإرهاب هو العدو الرئيسي لليبيين وهؤلاء المجرمون الإرهابيون ومن على شاكلتهم هم سبب نشر الفوضى وعدم تطبيق القوانين وحمل السلاح بطرق غير مشروعه.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب على القوات المسلحة محاربة الإرهاب أينما وجد في البلاد وعلى الجهات الأمنية والقضائية تطبيق القوانين الصارمة على الإرهابين ومن قام بهذه الجريمة النكراء.

وطالب المسشتار عقيلة صالح بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة لأنهم ارتكبوا جرما لايغتفر في حق أطفال أبرياء وندعو كل الأجهزة الأمنية والضبطية والمختصة من مباحث عامة وبحث جنائي وغيرها من الجهات المختصة أن تبذل قصارى جهدها للقبض على كل إرهابي وكل خارج على القانون وتقديمه للعدالة لينال عقابه وفقا للقوانين النافذة بالخصوص ومساندة الجيش الوطني في حربه ومقاومته للإرهاب أينما وجد في البلاد.(وال – طبرق) ب ع/ أ د

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