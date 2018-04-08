زيدان : لاممر شرفي لبرشلونة في الكلاسيكو

يخوض ريال مدريد اليوم لقاءً مهما أمام جاره اتلتيكو مدريد في ملعب السنتياغو برنابيو حيث يسعى المرينغي لتقليص الفارق بينه وبين اتلتيكو صاحب المركز الثاني.

وعن المباراة، قال مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان “نمر بفترة جيدة، وهو نفس الأمر بالنسبة لأتلتيكو، نحن نركز على المباراة، ومستعدون نفسيا وبدنيا، نحن في لحظة جيدة وما نريده هو الاستمرار في هذا الوضع الجيد، أتلتيكو مدريد يستحق ما وصل إليه هذا الموسم بالتواجد في المركز الثاني، وما يمكننا فعله هو الفوز غدًا وتقليص فارق النقاط”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق ديربي مدريد، سأل الصحفيون زيدان عن الممر الشرفي لبرشلونة في الكلاسيكو، وأجاب زيدان “لن نقف في ممر شرفي، نحن نركز على مباراة الغد، وسنحاول الحصول على الثلاث نقاط، لكن لن نقف في ممر شرفي.

وأضاف: “في غضون 15 يومًا سوف تسألوني مجددًا عن الممر الشرفي، كما تسألوني الآن، الإجابة واضحة ولا يجب أن أتحدث عن هذا بعد الآن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية