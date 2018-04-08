أشبال النصر أبطالا للمنطقة الشرقية

أكد النصر على علو كعبه بمسابقات الفئات السنية لكرة القدم بالمنطقة الشرقية وذلك بعدما توج بلقبه الثالث لهذا الموسم إثر فوزه ببطولة دوري الأشبال.

وجاء هذا التتويج لأبناء الفحامة الواعدين بفضل تفوقهم في الأسبوع الخامس للمسابقة على فريق الرجمة بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا.

وكان النصر قد توج أيضاً ببطولة فئة البراعم وأيضاً ببطولة دوري الأواسط ليؤكد بأنه الأقوى هذا الموسم على مستوى صناعة وصقل مواهب ونجوم الغد لكرة القدم الليبية.

وتعتمد إدارة النصر في آخر سنوات على سياسة تشبيب الفريق الأول من مدرسة الفئات السنية بالنادي، وكان آخرها خلال اعتماد الفريق على ثلاثي المنتخب الشاب مفتاح طقطق وخالد مجدي وسعد إجبارة.

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