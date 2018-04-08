اخبار الرياضة

أشبال النصر أبطالا للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد النصر على علو كعبه بمسابقات الفئات السنية لكرة القدم بالمنطقة الشرقية وذلك بعدما توج بلقبه الثالث لهذا الموسم إثر فوزه ببطولة دوري الأشبال.

وجاء هذا التتويج لأبناء الفحامة الواعدين بفضل تفوقهم في الأسبوع الخامس للمسابقة على فريق الرجمة بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا.

وكان النصر قد توج أيضاً ببطولة فئة البراعم وأيضاً ببطولة دوري الأواسط ليؤكد بأنه الأقوى هذا الموسم على مستوى صناعة وصقل مواهب ونجوم الغد لكرة القدم الليبية.

وتعتمد إدارة النصر في آخر سنوات على سياسة تشبيب الفريق الأول من مدرسة الفئات السنية بالنادي، وكان آخرها خلال اعتماد الفريق على ثلاثي المنتخب الشاب مفتاح طقطق وخالد مجدي وسعد إجبارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك