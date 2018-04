المتوسط:

استقبل المنتخب التونسي لكرة القدم وعشاقه أنباء حزينة صباح اليوم، بعدما أكد نجم “نسور قرطاج” يوسف المساكني غيابه بداعي الإصابة عن بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

من جهته أكد نادي الدحيل في بيان أن قائده المساكني البالغ من العمر 27 عاما، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الدحيل أمام السيلية التي أقيمت أمس، في ختام مباريات الفريق في الدوري القطري لكرة القدم.

وأشار إلى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وبذلك ينتهي موسمه مع الدحيل، كما سيغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا.

ويعد المساكني من أبرز الأسماء في تشكيلة مدرب منتخب تونس نبيل معلول، وكان من ضمن 28 لاعبا استدعاهم للمباراتين الوديتين التحضيريتين في نهاية مارس الماضي، ضد إيران (1-0)، وكوستاريكا (3-2). إلا أن المساكني غاب بسبب تعرضه لإصابة طفيفة قبل موعد المباراتين.

The post الإصابة تحرم نجم المنتخب التونسي من مونديال روسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية