ليفربول يستهدف نجم يوفنتوس

قالت شبكة ميدياسيت بريميوم الإيطالية أن مدرب ليفربول يورغن كلوب وجه كامل اهتمامه صوب صانع ألعاب يوفنتوس، باولو ديبالا للتوقيع معه، ليكون بديلاً للبرازيلي كوتينهو الذي انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في يناير الماضي.

ولمحت الشبكة الإيطالية إلى إمكانية إنحناء يوفنتوس لعرض الريدز والذي قد يفوق الـ100 مليون جنيه استرليني، حيث أشار التقرير بأن مدرب الريدز يرغب بشدة في ضم الموهبة الأرجنتينية ويملك المال الكافي لتغطية مطالب يوفنتوس.

وتأتي هذه الأنباء بعد حوالي أسبوع من تفنيد أتلتيكو مدريد الإسباني للشائعات التي ربطت ديبالا بالنادي بعد ظهور اللاعب في وقت سابق مع مدرب الفريق دييغو سيميوني.

ويشار إلى أن ديبالا قاد فريقه للفوز على بينفينتو السبت بتوقيعه على 3 أهداف في المباراة التي فاز بها اليوفي 4-2.

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