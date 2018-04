المتوسط:

أدى منتخب ليبيا لكرة القدم تحت 17 سنة، اليوم الأحد، أخر جولاته التدريبية في نادي الاتحاد بقيادة المدير الفني فوزي العيساوي والمساعد محمد العنقار ومدرب الحراس أيوب الحاسي.

ويشار إلى أن إدارة النادي هيأت الظروف المناسبة لمنتخبنا الوطني قبل مغادرته لدولة الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

The post منتخب ليبيا تحت 17 سنة ينهي تدريباته استعدادا لبطولة شمال أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية