المتوسط:

تمكن فريق الأهلي بطرابلس من التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، عقب تفوقه على جاره فريق المدينة بهدف لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت بملعب طرابلس الدولي.

وجاء هدف الفوز والتأهل الوحيد لفريق الأهلي طرابلس في آخر دقائق الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح مدافعه سند الورفلي ليقود فريقه إلى دور الثمانية.

The post الأهلي طرابلس يقصي المدينة من كأس ليبيا ويصعد لدور الثمانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية