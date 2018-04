المتوسط:

يلتقي فريق الاتحاد نظيره فريق الشط اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .

وستقام المباراة على تمام الساعة 16:00 مساء بملعب طرابلس الدولي.

يذكر أن فريق الشط تأهل إلى الدور الـ 16 على حساب فريق دارنس (3-2) بركلات الترجيح، بينما تأهل فريق الاتحاد لنفس الدور على حساب فريق الوحدة (1-0) ضمن منافسات الدور الـ 32.

The post «الاتحاد» يواجه اليوم «الشط» في منافسات الدور الـ16 بكأس ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية