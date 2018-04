المتوسط:

فاز فريق أواسط الاتحاد لكرة القدم على أواسط أهلي طرابلس بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب الاكاديمية بجنزور، مساء أمس ضمن منافسات الدور نصف النهائي لفئة الأواسط.

وفي ملعب طرابلس فاز أواسط المدينة على اليرموك بنتيجة هدف دون رد، وبهذه النتيجة يلتقي في المباراة النهائية على كأس بطولة الأواسط فريقا الاتحاد والمدينة.

The post أواسط الاتحاد والمدينة لكرة القدم في المباراة النهائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية