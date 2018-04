المتوسط:

تشارك ليبيا في بطولة الشرطة العربية للجودو بثمانية رياضيين هم: محمد اللافي وأحمد شنيبة والبراء فخرالدين ومحمد أبوشاقور وعبدالرحيم العجمي وعلي النايلي وعبدالعاطي أبوشاقور ومحمد الزوام.

وستنطلق البطولة التي تستضيفها تونس بداية من 27 أبريل الجاري.

وسيتحوَّل الفريق خلال الأيام المقبلة إلى تونس لإقامة معسكر قبل انطلاق البطولة.

