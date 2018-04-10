سلة الأهلي بنغازي تبدأ نهائيات ليبيا بفوز مريح على المدينة

بنغازي 10 أبريل 2018 (وال)- حقق فريق الأهلي بنغازي فوزاً مهماً على المدينة بنتيجة 66 مقابل 46 نقطة، في المباراة الثالثة والختامية لليوم الأول من منافسات المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة .

وثلاثي تحكيمي توسط لقاء الأهلي والمدينة الذي جرى مساء الإثنين، هم : (إبراهيم عبد الله) حكم أول، و(حمادة يوسف) حكماً ثانياً، و(إبراهيم البرعصي) حكماً ثالثاً، وسط حضور جماهيري غفير بمجمع سليمان الضراط في بلدية بنغازي، حيث لم يمهل الأهلي ضيفه كثيراً ودخل في صلب الموضوع سريعاً .

ومع عودة صانع الألعاب (زين العابدين مكراز)، والحضور الجماهيري ظهر الأهلي بشكل مغاير تماماً عن المباريات التي خاضها في الدور الأول بالمجموعة، وتمكن من إنهاء الربع الأول لصالحه بفارق 15 نقطة بنتيجة 20 نقطة مقابل 5 نقاط .

وفي الربع الثاني، زاد الأهلي في تأكيد انتصاره وبرهن ذلك عندما وسّع الفارق في الربع الثاني إلى 7 نقاط، بنتيجة 19 مقابل 12 نقطة، لينتهي النصف الأول بنتيجة 39 نقطة مقابل 17 نقطة للمدينة .

وبعد استراحة الشوطين حاول المدينة بقيادة المدرب (هشام بالخيرات)، استعادة توازنه والرجوع مجدداً في اللقاء، وعلى الرغم من أن الفريق يدخل أولى مباريات دوري التتويج بدون لاعب محترف، إلا أن الفريق ظفر بنتيجة الربع الثالث لصالحه بنتيجة 19 نقطة مقابل 12 .

وظهر لاعبي الأهلي بالصورة المعتاد عليها والتي بدأ بها بداية اللقاء، خاصة الأمريكي (ميتشل) الذي سجل لوحده 19 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء، وفي الربع الأخير من المقابلة حقق الأهلي المراد وحقق التفوق في الربع بفارق 5 نقاط وبواقع 15 نقطة مقابل 10 نقاط . (وال- بنغازي ) س أ/ ر ت

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