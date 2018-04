الاتحاد المصري للجمباز يحاول إعادة لاعبه الهارب لتركيا

المتوسط:

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الجمباز المصري، أن الاتحاد برئاسة إيهاب أمين، يسعى للتواصل مع لاعب منتخب مصر للجمباز الهارب عبد الرحمن مجدي من أجل إقناعه بالعودة مجددا إلى مصر، مشددا أن اللاعب أبدى رفضه مفضلاً الاستمرار في تركيا.

وأضاف المصدر أن عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر للجمباز وأول بطل الجمهورية، هرب إلى تركيا من أجل اللعب باسم المنتخب التركي، مشيرا إلى أن اللاعب مواليد 1999 كان أبرز لاعبي المنتخب الوطني المصري.

وأضاف المصدر، أن اللاعب لم يحصل على الجنسية التركية حتى الآن، ويحتاج إلى عامين للعب في تركيا قبل الحصول على الجنسية.

