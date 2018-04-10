العيساوي يقود الناشئين في بطولة شمال أفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين الإثنين إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين بقيادة لاعب القرن المدرب الوطني فوزي العيساوي.

ويشارك في منافسات البطولة التي ستقام في ضيافة مدينة تلمسان الجزائرية خلال الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من الشهر، 4 منتخبات عربية وهي المغرب وتونس والجزائر إضافة إلى المنتخب الوطني.

قبل سفر منتخبنا اليافع إلى الجزائر كان قد وأجرى المنتخب الوطني قبل السفر حصته التدريبية الأخيرة بملعب نادي الاتحاد، وسط معنويات مرتفعة بتحقيق نتائج إيجابية ومشرفة للكرة الليبية خلال الحدث المغاربي المرتقب.

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