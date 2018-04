المتوسط:

فاز فريق أهلي طرابلس على أهلي بنغازي في نهائيات كأس ليبيا لكرة السلة-المرحلة الاولي.

وانتهت المباراة بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي بنتيجة 82 / 57، ليرتفع رصيد أهلي طرابلس إلى 6 نقاط من مباراتين.

ويقام الدور السداسي بنظام التجمع ومن مرحلتين بمشاركة فرق أهلي طرابلس والنصر وأهلي بنغازي والاتحاد والمدينة والشباب.

