جيريل يتلألأ في بنغازي ويقود فريقه للفوز على حامل اللقب

بنغازي 11 أبريل 2018 ( وال ) – قاد اللاعب الأمريكي جيريل سايمونس فريقه الاتحاد إلى تحقيق فوزاً هاماً على حامل اللقب فريق النصر بفارق ثمان نقاط 68 / 60 ، وذلك لحساب مباريات اليوم الثاني من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة.

لقاء حماسي ومثير

المباراة التي جرت أمس الثلاثاء في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، دخلها الاتحاد بطموح تفادي عثرته في اللقاء الأول أمام الأهلي طرابلس، بينما سعى النصر جاهداً إلى تحقيق سلسلة انتصاراته التي وضعته على منصة التتويج الموسم الماضي.

الربع الأول من اللقاء جاء حماسياً بين الفريقين، حيث بدأ لاعب النصر مكرم عيسي إثارة المبارة مبكراً برمية ثلاثية أعطت مؤشرًا على أن اللقاء سيكون ذا طابع خاص.

تواصل اللعب في الربع الأول تقدم للنصر ورجوع في النتيجة للاتحاد الذي اعتمد اعتمادًا كليًا على الأمريكي جيريل، لينتهي الربع الأول لمصلحة الاتحاد بفارق 5 نقاط وبواقع 20 مقابل 15 نقطة للنصر.

في الربع الثاني زاد النصر من وتيرة اللقاء، ولم يحالف الحظ لاعبيه في تسجيل الرميات الثلاثة سواء أكان من الأمريكي بروكس أو مكرم عيسى وإبراهيم عبدو ليحسم الاتحاد نتيجة الربع الثاني لصالحه بفارق نقطة وحيدة وبواقع 12 مقابل 11 نقطة لتكون حصيل الشوط الأول 32 للاتحاد مقابل 26 .

عودة النصر

حامل ثلاثية الموسم الماضي حاول الرجوع للقاء في الربع الثالث، وقدم أداءً مغايرًا تماماً عن الربع الأول والثاني، ومع هيجان جماهير النصر الداعمة والمطالبة بتحقيق الفوز، فكانت العودة موفقة لحامل اللقب واستطاع النصر أن يحسم الربع الثالث لصالحه بنتيجة 18 نقطة مقابل 14 للاتحاد.

واعتقد البعض أن النصر سيعود بقوة في اللقاء، لكن الحظ أدار ظهره للاعبي الفريق الجميل، مع تقدم ملحوظ للاتحاد الأكثر خطوط بواسطة الأمريكي جيريل الذي سجل لوحدة في المباراة 29 نقطة، لينتهي الربع الأخير اتحادياً بنتيجة 22 نقطة مقابل 16 نقطة.

وبهذا الفوز يكون فريق الاتحاد ألحق النصر خسارته الأولى منذ 18 شهرًا، حيث لم يخسر منذ التاسع من شهر نوفمبر 2016.( وال – بنغازي ) س أ/أ د

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