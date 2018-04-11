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دزيكو يقسو على ميسي 

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لعب البوسني إيدين دزيكو دورا رئيسيا في تأهل روما للمربع الذهبي في أبطال أوروبا عقب نجاحه في تسجيل هدفين، والتسبب في ركلة جزاء بين مباراتي الذهاب والإياب بين الذئاب والكتلان.

وبعث دزيكو الذي سجل هدفه الوحيد في شباك برشلونة ذهابا في نفوس جمهور روما أمل الترشح وأكد ذلك في مباراة الإياب، عندما أحرج ثنائي دفاع  برشلونة أومتيتي وغيرارد بيكيه.

ونجحت روما في استثمار إمكانيات اللاعب البوسني الذي كان لا يتحصل على فرصة اللعب الأساسي مع فريقه السابق مانشستر سيتي.

وينافس إيدين منذ 3 أعوام هدافي الكالشيو على جائزة هداف الدوري من خلال أهدافه الحاسمة مع فريق العاصمة الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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