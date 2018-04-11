رئيس نادى روما يتقدم بإعتذار عن احتفاله الغريب بعد الفوز على برشلونة

وأظهرت الصور التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بالوتا وهو يرمى بنفسه بطريقة خلفية فى حوض نافورة “الأسود” الواقعة فى ساحة بياتزا دل بوبولو، احتفالا بالإنجاز الذى حققه روما بتعويضه خسارة الذهاب 1-4 وتأهله الى نصف النهائى للمرة الأولى منذ 1984.

وبحسب قوانين العاصمة، يمنع منعا باتا النزول أو السباحة فى النوافير، ورفعت فى 2017 الغرامة إلى 450 يورو لمنع السياح من القيام بهذا الأمر.

وصباح اليوم الأربعاء، اتصل بالوتا برئيسة بلدية روما فرجينيا راجى للتقدم باعتذاره، مؤكدا بأنه سيدفع الغرامة أيضا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

لكن هذا الاعتذار والرغبة فى دفع الغرامة، لم يمنعا اتحاد “كوداكونس” الذى يضم الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين وحماية البيئة، من انتقاد استهتار بالوتا، واعتبار ان ما قام به “مثال سىء للغاية بالنسبة للملايين من الشباب الذين يتابعون كرة القدم وروما، والذين يجب تثقيفهم على احترام التراث العام والممتلكات التاريخية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية