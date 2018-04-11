الملكي ينجو من مصير الفرق الإسبانية

لم يترك مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكتش فرصة لريال مدريد للتفكير في الوصول إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال ببداية سريعة انقض فيها الكرواتي على شباك النادي الملكي بعد دقيقتين من بداية المباراة.

بعد مرور أكثر من نصف ساعة ضاعف نجم السيدة العجوز النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 37، جعلت التهديد أكبر على الريال في صعوده إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

شوط أول كان صعباً على الريال، وازداد صعوبة في دقيقة المباراة ال60، عندما أضاف بليز ماتويدي هدف اليوفي الثالث في شباك نافاس.

في الدقائق الأخيرة للمباراة غادر بوفون الملعب ببطاقة حمراء عقب اعتراضه على قرار الحكم بمنحه ضربة جزاء للفريق الملكي.

لتنقلب الأحداث بعد مباراة صعبة إلى كفة ريال مدريد ويحسم كريستيانو رونالدو المباراة بركلة جزاء جعلت مصير الفريق الملكي مختلفاً عن الفرق الإسبانية الأخرى، وليحافظوا بذلك على بقائهم في المربع الذهبي.

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