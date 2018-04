ريال مدريد يحبط ريمونتادا يوفنتوس ويتأهل لنصف نهائى دورى الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دورى أبطال أوروبا، على الرغم من خسارته أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالى 1- 3 ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى إياب ربع نهائى البطولة، مستغلا فوزه فى لقاء الذهاب بنتيجة 3 – 0، الأسبوع الماضى فى إيطاليا.

افتتح يوفنتوس التهديف بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق المهاجم الكرواتى ماريو ماندزوكيتش من ضربة رأسية رائعة بعد استغلاله عرضية زميله الألمانى سامى خضيرة، وهو أسرع هدف يستقبله ريال مدريد على أرضه طوال تاريخ دورى أبطال أوروبا.

وعاد ماريو ماندزوكيتش فى الدقيقة 37 ليضيف الهدف الشخصى الثانى له و لليوفى من ضربة رأسية قوية من عرضية السيويسرى ليشتاينر.

وفى الشوط الثانى نجح الفرنسى بليز ماتويدى فى تسجيل الهدف الثالث لفريق يوفنتوس مستغلا خطأ فادح من كيلور نافاس حارس ريال مدريد فى الدقيقة 61.

وفى الدقيقة 92 من زمن اللقاء يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح ريال مدريد بعد دفع المدافع المغربى مهدى بن عطية للوكاس فاسكيز لاعب المرنجى، والتى على أثرها طرد الحارس جانلويجى بوفون بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على حكم المباراة، وسددها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 98 من زمن اللقاء، وفشل الحارس البولندى تشيزنى فى التصدى لها، ليتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائى.

من جانبه أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أن حصول حارس مرمى نادى يوفنتوس الإيطالى، بوفون، هى الأولى له على الإطلاق خلال 117 مباراة شارك فيها بدورى أبطال أوروبا، جاء ذلك على الصفحة الرسمية للاتحاد بالنسخة العربية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

