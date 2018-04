الاتحاد يواصل تدريباته المكثفة استعدادا لبطولة الأندية الأفريقية لكرة اليد

المتوسط:

يواصل فريق الاتحاد الأول لكرة اليد تدريباته المكثفة في معسكره التحضيري بمدينة القاهرة استعدادا للمشاركة المرتقبة في منافسات بطولة الأندية الأفريقية التي ستنطلق الجمعة المقبل في القاهرة.

ويذكر أن فريق الاتحاد لكرة اليد قد وصل القاهرة يوم الاثنين ، و خاض فريق الاتحاد ، يوم الثلاثاء، مباراة ودية مع فريق الزهور متصدر دوري الدرجة الثانية المصري وحقق الفوز عليه بنتيجة 32_31 وكانت هذه المباراة التحضيرية فرصة للمدرب معز بن محفوظ للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد.

