فاز فريق الأهلي طرابلس علي نظيره الشباب العربي في نهائيات ليبيا لكرة السلة-المرحلة الأولي.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي طرابلس والشباب العربي بنتيجة 70-59 ، ليحقق الأهلي طرابلس فوزه في المباراة الثالثة له في نهائيات ليبيا لكرة السلة.

