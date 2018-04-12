ريبيري مستمر مع بايرن ميونخ

أعلنت صحيفة كيكر الألمانية أن الفرنسي فرانك ريبيري باق مع بايرن ميونخ حتى عام 2019 مفندة بذلك كل الأقاويل حول إمكانية رحيله عن النادي البافاري نهاية الموسم الجاري.

وتعهد ريبيري الذي انتقل للبايرن صيف 2006 قادما من أولمبيمك مارسيا، بالاستمرار في بذل قصارى جهده لخدمة الفريق الذي لعب له الجزائري الأصل 380 مباراة في مختلف المسابقات.

وجاء إعلان الخبر مباشرة بعد ضمان الفريق الألماني التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادله سلبيا مع إشبيلية الإسباني في لقاء العودة بملعب أليانز أرينا.

وبقرار البقاء سيكون رقم 12 لريبيري الذي عانى على مدار العامين الماضيين من إصابة خطيرة هددت مستقبله الكروي قبل أن يعود ويساهم في تتويج فريقه بالدوري الألماني هذا الموسم ويساهم في وصوله لنصف نهائي دوري الأبطال.

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