المصرى رمضان صبحى يبتعد عن ليفربول ويدخل دائرة اهتمامات سيلتك

دخل رمضان صبحى ، لاعب منتخب مصر ونادى ستوك سيتى الإنجليزى، دائرة اهتمامات نادى سيلتك الأسكتلندى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “hitc” الإنجليزى أن رمضان صبحى يبحث حالياً عن نادٍ يسعى من خلاله لاستعادة بريقه، بعدما قضى موسماً متواضعاً مع ستوك سيتى الذى يواجه خطر الهبوط لدورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، عكس مواطنه محمد صلاح الذى يقدم موسماً مذهلاً مع ليفربول.

وأضاف، أن سيلتك هو المحطة المناسبة للاعب المصرى رمضان صبحى، لاسيما أن النادى الاسكتلندى يعد مرشحاً دائماً لحصد الألقاب المحلية، كما يمتلك سجلاً رائعاً فى تطوير اللاعبين الشباب.

تابع، “من الصعب أن ينضم رمضان صبحى لمواطنه محمد صلاح فى ليفربول، من المبكر أن ينضم اللاعب المصرى لأندية مثل ليفربول لاسيما وأنه صغير فى السن، سيجد صعوبة بالغة فى المشاركة أساسياً مع الريدز عكس محمد صلاح الذى يتقدم عليه فى العمر بمقدار 4 أعوام”.

