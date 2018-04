المتوسط:

فاز فريق النصر لكرة السلة على نظيره المدينة ببنغازي في ثالث مباريات الدور النهائي.

وانتهت المباراة التي جمعت بين النصر والمدينة بنتيجة 63-61، ليرتفع رصيد النصر بهذا الفوز الى 5 نقاط .

ويلتقى فريق النصر مع فريق الاهلي بنغازي يوم الجمعة المقبل.

