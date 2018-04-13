طبيب الاتحاد يصدر تقريره النهائي بشأن إصابة الفيتوري

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جلال المنصوري، أن إصابة مهاجم الفريق عبد السلام الفيتوري ليست بالخطيرة.

وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشط، أول أمس الثلاثاء في منافسات كأس ليبيا.

وقال المنصوري: «الإصابة جديدة حيث إن الفيتوري تعافى تمامًا من الإصابة القديمة، وبعد الفحوصات الطبية تأكد سلامة أربطة ركبته بالإضافة إلى أن صورة الرنين المغناطيسي لم تظهر أي إصابة بالغة، والعلاج لن يتطلب تدخلًا جراحيًا».

ومن المقرر أن يتوجه الفيتوري اليوم إلى تونس لإجراء فحوصات طبية إضافية للاطمئنان بشكل نهائي على حالته الصحية قبل العودة للفريق.

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