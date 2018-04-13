قرار “المسابقات” يخلط أوراق المجموعة الرابعة

حالة من الفوضى وضبابية قد تعصف بدورينا المقترب من الوصول لنقطة نهاية مرحلة الإياب ، تخبطات واعتراضات من أكثر من نادي بعد إعلان لجنة المسابقات بعض التغييرات على جدول الجولة القادمة.

البداية من نادي الخميس الذي كان من المفترض أن يلعب مباراته ضد المحلة على أرضه في هذه الجولة، قبل أن تغير لجنة المسابقات مكان المباراة وتضعها في ترهونة حيث يعترض الخمس بحسب ما أكده عضو المركز الإعلامي للنادي أحمد المزوغي.

وهو مافنده اتحاد الكرة من خلال منشور رسمي على صفحته على موقع “فيسبوك” يفيد بتقبل الخمس لقرار لجنة المسابقات.

الأهلي طرابلس قالها علانية وهدد بالانسحاب من باقي مباريات الممتاز وطالب اتحاد الكرة بالعودة للقرار السابق ولعب المباريات بالطريقة التي حددتها اللجنة حيث سيلعب الفريق ضد الوحدة في مباراة تعتبر الأكثر حسما لآخر بطل للدوري الليبي.

كما أن الوحدة هدد هو الآخر بالانسحاب ورفض رفضا قاطعا تغيرات الجدول لقيمة نقاط المباراة التي ستحدد بقاءه من عدمه في الدوري الممتاز.

ولم يعجب القرار أيضا اللجنة التسيرية والجمعية العمومية لنادي المدينة الذي يستعد لمواجهة أبي الأشهر في أحد أهم مباريات المجموعة الرابعة خصوصا بعد نقل المباراة لملعب الأكاديمية.

وتبقى اعتراضات الأندية بلا رد حتى اللحظة في وقت قد يشهد فيه دورينا منعرجا جديدا قد يعصف بباقي جولاته.

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