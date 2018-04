الدوري الليبي/ المسابقات تقرر السبت لمواجهة الوحدة والأهلي طرابلس

المتوسط:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن إقامة مباراة الوحدة والأهلي طرابلس، على أرضية ملعب طرابلس الدولي، غدا السبت 14 أبريل في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدوري الممتاز.

كما يلتقي الخمس نظيره، المحلة بملعب ترهونة البلدي، حسبما ذكرت اللجنة في قرار نشرته على صفحة الاتحاد الليبي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

فيما أجلت لجنة المسابقات لقاء الشرارة والسويحلي، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة لحين إشعار آخر.

