المتوسط:

قرر فريق بايرن ميونيخ أن يخلف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدربه المخضرم يوب هاينكس عقب رحيله في نهاية الموسم، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة بيلد اليومية ومجلة “سبورت بيلد”.

فيما لايزال كوفاتش (46 عاما)، اللاعب السابق لبايرن المولود في برلين من والدين كرواتيين، يرتبط بعقد مع إينتراخت فرانكفورت الألماني حتى 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوفاتش أبلغ مسؤولي ناديه برحيله الخميس، وأن بايرن قد يدفع 2.2 مليون يورو لإينتراخت فرانكفورت للحصول على خدماته.

وذكرت “بيلد” أن كوفاتش، الصديق المقرب للمدير الرياضي لبايرن، البوسني حسن صالح حميدزيتش، سيلتحق بالنادي البافاري مع شقيقه روبرت كمساعد له.

وتنقل كوفاتش خلال مسيرته كلاعب بين العديد من الأندية الألمانية، ودافع عن ألوان بايرن ميونيخ بين العامين 2001 و2003، قبل الانتقال إلى هيرتا برلين، ومنه إلى سالزبورغ النمساوي، حيث أنهى مسيرته في صيف 2009.

The post «كوفاتش» يخلف «هاينكس» في تدريب البايرن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية