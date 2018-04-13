اختتام سباق الدراجات بدورة معرض طرابلس

اختتمت وبنجاح كبير منافسات سباق الدراجات التي أقيمت ضمن الدورة الرياضية لمعرض طرابلس الدولي وشاركت فيه أندية المدينة والأهلي طرابلس والأولمبي والشرطة والجمارك.

وتوج دراج الشرطة صلاح محمد بلقب الأشبال بينما حل دراج الجمارك عبدالمؤمن جمعة ثانياً ودراج الأهلي أحمد المنير ثالثاً.

وبفئة الأواسط كان التتويج أيضاً للشرطة بفضل تألق الدراج عبد المالك الشيباني تاركاً المركز الثالث لزميله رمضان القنفود فيما احتل دراج الأهلي عبدالسلام أبوظهير الترتيب الثالث.

أما في السباق الأهم لفئة الكبار، فقد كانت الصدارة والتتويج باللقب لدراج المدينة طارق بادي بينما حاز دراج الجمارك معاذ رمضان على مركز الوصافة وجاء دراج الأهلي أيوب مسعود ثالثاً.

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