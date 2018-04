الدوري الليبي/ إدارة الأهلى طرابلس ترفض موعد مباراة الاتحاد

المتوسط:

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون، في تصريحات تلفزيونية عن رفضه لقرار لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن تغيير مواعيد وملاعب مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة بالرفض من عديد الأندية في المجموعة الثالثة.

وأكد بوعون أن فريقه لن يلعب مباراته أمام الوحدة غدًا السبت، إلا بعد خوض مباراة المدينة وأبي الأشهر حسب الجدول الصادر عن لجنة تنظيم المسابقات قبل أكثر من أسبوعين.

وأضاف أن المحلة يرفض اللعب في ملعب الخمس والأخير يؤكد أحقيته باللعب على أرضية ملعبه، والمدينة رفض اللعب قبل يوم من مباراة الأهلي طرابلس ويطلب اللعب في نفس اليوم، والوضع أقرب إلى الفوضى الكبيرة.

