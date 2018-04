الريال يواجه بايرن ميونيخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المتوسط:

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت في نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب نظيره بايرن ميونيخ الألماني، كما أسفرت عن لقاء ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي.

وبموجب القرعة، يستضيف بايرن بطل ألمانيا مباراة الذهاب على ملعبه “أليانز أرينا”، على أن يحل ضيفا على ملعب “سانتياغو برنابيو” في الإياب.

في المقابل، يستضيف ليفربول مباراة الذهاب على ملعبه “أنفيلد”، وتقام مباراة الإياب على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

ويقام ذهاب نصف النهائي للمسابقة القارية الأم في 24 أبريل الجاري، والإياب في الأول من مايو المقبل، فيما تستضيف العاصمة الأوكرانية كييف المباراة النهائية في 26 مايو.

