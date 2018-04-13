الأهلي بنغازي يتعادل مع دارنس ويواصل صدارة المجموعة الأولى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء فريقي الأهلي بنغازي ومنافسه دارنس ضمن منافسات الجولة الرابعة إيابا، لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وبادر الأهلي بنغازي التسجيل في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي الصقور بطبرق، الخميس، في الدقيقة 85 من زمن المباراة عن طريق لاعبه المعتصم التائب، قبل أن يدرك درانس هدف التعادل عبر لاعبه إبراهيم القزيري.

وبهذا التعادل وصل الأهلي بنغازي إلى النقطة 26 في صدارة المجموعة الأولى فيما وصل دارنس إلى النقطة العاشرة في الترتيب الخامس في المجموعة الأولى.

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