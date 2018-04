المتوسط:

فاز فريق براعم اليرموك على براعم الاتحاد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب الأكاديمية بناءا على دعوة من اليرموك .

وفقد الاتحاد نتيجة هذه المباراة الودية، التي أشرك فيها المدرب عبدالمطلب معوال لاعبي فريق البراعم بهدفين مقابل لا شيئ.

