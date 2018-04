محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

توج المصرى محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى جولة الإياب بالدور ربع النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج”.

وتصدر محمد الننى الاستفتاء الجماهيرى الذى طرحه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، لاختيار اللاعب الفائز بتلك الجائزة، متفوقاً على أوبلاك من أتلتيكو مدريد، وباييه من مارسيليا، وأمادو هايدارا لاعب سالزبورج.

وحصل محمد الننى على 84% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء يليه ديميترى باييه لاعب مارسيليا الفرنسى بـ 10%.

وقدم محمد الننى عرضاً رائعاً فى المباراة التى جمعت بين ناديا أرسنال الإنجليزى وسسكا موسكو الروسى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، حيث نجح فى صناعة هدفى أرسنال أمام سسكا موسكو الروسى، بينما قام بـ66 تمريرة صحيحة، حيث بلغت دقة تمريراته 94% وهى النسبة التى لم يحققها أى لاعب آخر فى المباراة.

جدير بالذكر أن نادى أرسنال حجز مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج”، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على سسكا موسكو الروسى بنتيجة 6 – 3

