جماهير الأهلي بنغازي تقف «دقيقة حداد» أمام منزل «فرج لسحم»

المتوسط:

قامت جماهير الأهلي بنغازي، مساء أمس الخميس، قبل انطلاق مباراة الأهلي و دارنس بالوقوف دقيقة حداد أمام منزل المرحوم فرج لسحم، وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وتقديم شهادة تكريم لأبنه عرفانًا بما قدمه الفقيد للجماهير الأهلاوية الذي كان مشجعًا وفيًا لنادي الأهلي بعد نادي مدينته الصقور.

ونشرت الصحفة الرسمية لفريق الأهلي بنغازي، صورا للجماهير، تحمل صورة الفقيد فرج لحسم، أثناء وقوفها أمام منزله، تقديرا لما قدمه للجماهير واستقباله الدائم لهم، وآخرها في مرحلة التتويج بالبطولة 11 في كرة الطائرة عندما فتح بيته وساعد الجماهير الأهلاوية في المسكن وكان خير عون وسند لها بمدينة طبرق الحبيبة.

