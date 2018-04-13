قرعة الأبطال والطريق إلى كييف

عين ليبيا

أجريت، اليوم الجمعة 13 أبريل، قرعة تحديد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن لقاء فريقي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في حين يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بفريق روما الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 أبريل، على أن تقام جولة الإياب يومي الأول والثاني من مايو.

كما تقام المباراة النهائية يوم السبت 26 مايو، على ملعب أولمبيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان فريق ليفربول قد هزم منافسه مانشستر سيتي بنتيجة 5 مقابل 1 مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

كما فاز فريق بايرن ميونخ على إشبيلية الإسباني بنتيجة بهدفين مقابل هدف. في حين نجح ريال مدريد في التغلب على يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأطاح فريق روما بمنافسه برشلونة، بعد أن فاز الفريق الإسباني على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف، لينتصر روما في ملعبه بثلاث أهداف مقابل لا شيء وليتأهل إلى دور نصف النهائي.

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