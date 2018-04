لعنة ريال مدريد تضرب « البافارى »بعد قرعة أبطال أوروبا.. إصابة روبن

أعلن بايرن ميونخ الألمانى إصابة النجم الهولندى أريين روبين، فى الركبة، ما يشير لاحتمالية غيابه عن مباراة ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا، المحدد لها 24 أبريل الجارى.

ونشر بايرن ميونخ تغريدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، عقب دقائق قليلة من إعلان نتيجة قرعة الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا، والتى وضعت الفريق البافارى فى مواجهة ريال مدريد الإسبانى، أعلن من خلالها إصابة النجم أرين روبين فى الركبة، وتغيبه عن تدريبات الفريق البافارى.

وجاء فى تغريدة بايرن ميونخ، “لقد عانى اللاعب أريين روبين من كدمة مؤلمة فى ركبته خلال مواجهة إشبيلية، لذلك لم يتدرب مع الفريق اليوم، وسنرى كيف سيكون غداً، وسنحدد وضعه من المشاركة فى مباراة ريال مدريد”.

يذكر أن أرين روبن رابع لاعب بصفوف بايرن ميونخ تعرض للإصابة خلال مواجهة أشبيلية فى إياب الدور ربع النهائى من دوري أبطال أوروبا التى انتهت بالتعادل السلبى ليلة الأربعاء الماضية، والتى أسفرت عن تأهل الفريق البافارى للدور نصف النهائى من البطولة، بعد أن كان قد فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

حيث أن بايرن ميونخ أعلن أمس الخميس إصابة ديفيد ألابا بكسر فى الكتف، وإصابة جيمس رودريجيز بكدمة قوية فى الفخذ، وإصابة روبرت ليفاندوفسكى بكدمة قوية فى العين وعظام الوجنة، خلال مباراة أشبيلية.

