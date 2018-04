المتوسط:

بعد ثلاث جولات برز الصاعد إسماعيل الجهمي مواليد 99 من الأهلى بنغازي، ليكون أفضل هدافي الرميات الثلاثية ب 10 رميات من 32 محاوله ، وحل لاعب الشباب سلوبودان بيجوبيتش من الجبل الاسود ثانيا ب 8 رميات من 19 محاولة

يلى ذلك جاء كل من : أحمد المسمارى من الأهلى 6 ثلاثيات من 16 محاولة – دوين ميتشل من الاهلى 6 ثلاثيات من 19 محاولة – جاستن توبس من اهلى طرابلس 6 ثلاثيات من 21 محاولة

