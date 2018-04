المتوسط:

خسر المواطن التنزاني، أماني ستانلي، وهو أحد مشجعي مانشستر سيتي، زوجته التي راهن بها على فوز فريقه المفضل على مانشستر يونايتيد.

وتفيد صحيفة The Sun بأن المشجع تراهن مع صديقه شيلا توني الذي يشجع فريق مانشستر يونايتد، حيث اتفقا تحريريا على أن ستانلي سيعطي زوجته لمدة أسبوع لشيلا توني إذا لم يفز فريقه مانشستر سيتي، مؤكدا على أنه بكامل قواه العقلية عند توقيع الاتفاق.

وجرت المباراة بين الفريقين، يوم 7 أبريل الجاري وكانت النتيجة في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول هدفين لصالح سيتي. ولكن في الشوط الثاني من المباراة تمكن مانشستر يونايتد ليس فقط من معادلة النتيجة، بل وسجل هدف الفوز لتنتهي المباراة بنتيجة 3:2 لصالحه.

The post مشجع يخسر زوجته في رهان على فوز مانشستر سيتي لمدة أسبوع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية