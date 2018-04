صلاح يوجه رسالة لفريقه السابق قبل مواجهته بأبطال أوروبا

المتوسط:

قال النجم المصري محمد صلاح، مازحا بعد قرعة دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة، إن زملاءه السابقين في روما الإيطالي، خائفون من مواجهة فريقه ليفربول، قبل مباراتهم المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وأعرب عن حبه للمشجعين هناك وأنهم يحبونه، مضيفا أنه مازال على تواصل مع أغلب اللاعبين في روما. نحن مقربون جدا وصداقتنا قوية”.

وكان صلاح (25 عاما) انتقل من روما إلى ليفربول الصيف الماضي، مقابل حوالي 50 مليون دولار.

ووضعت قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليفربول بمواجهة روما، وبايرن ميونيخ الألماني مع ريال مدريد الإسباني.

