«المحترفين الإنجليزية» ترشح «صلاح» لجائزة أفضل لاعب

قامت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بإدراج إسم اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ضمن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018.

وتواجد في القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، هم: البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني ديفيد سيلفا والألماني ليروني ساني، بجانب هاري كين هداف توتنهام، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح 39 هدفا مع فريقه في كل المسابقات هذا الموسم، من بينهم 29 هدفا في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في القائمة التي ضمت أيضا 5 لاعبين على فئة الكبار.

