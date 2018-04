المتوسط:

يواجه مانشستر سيتي، نظيره توتنهام مساء اليوم السبت على استاد ويمبلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد قبل ست جولات من نهاية الموسم، وبالتالي أصبح حسم اللقب مسألة وقت ليس أكثر.

وانهزم سيتي ثلاث مرات متتالية، من بينهم هزيمتين على يد ليفربول في دوري الأبطال بجانب الهزيمة أمام يونايتد الاسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج مانشستر سيتي جمع 6 نقاط من أجل الفوز بالدوري الانجليزي دون النظر لنتائج مانشستر يونايتد.

The post مانشستر سيتي «الجريح» يواجه توتنهام بالدوري الإنجليزي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية