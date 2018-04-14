برشلونة يقترب من لقب “الليغا”

(رويترز)- انتفض برشلونة بعد خروجه المفاجئ من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم أمام روما وفاز 2-1 على بلنسية في أجواء كئيبة باستاد نو كامب ليحقق رقما قياسيا بالفوز في 39 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ليقترب خطوة أخرى من اللقب.

ومنح لويس سواريز التقدم لبرشلونة بعد ربع ساعة بعد لمسة رائعة من فيليب كوتينيو زميله السابق في ليفربول.

وأرسل كوتينيو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي ركلة ركنية رائعة إلى صمويل اومتيتي الذي حولها بضربة رأس داخل المرمى محرزا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 51 بعد لحظات من إنقاذ جيرار بيكي خطأ من اومتيتي بعد ان خطف منه سانتي مينا الكرة قبل أن يبعدها مدافع منتخب اسبانيا من على خط المرمى.

وقلص القائد داني باريخو الفارق لبلنسية صاحب المركز الثالث من ركلة جزاء مرت أسفل مارك-اندريه تير شتيجن حارس برشلونة لكن الفريق القطالوني صمد في نهاية مثيرة ليصبح على بعد سبع نقاط من حصد لقبه 25 في الدوري.

ويبتعد فريق المدرب ارنستو بالبيردي بفارق 14 نقطة عن اتليتيكو مدريد أقرب ملاحقيه والذي يستضيف ليفانتي فيما يحل ريال مدريد صاحب المركز الرابع ضيفا على ملقة متذيل الترتيب، الأحد.

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